Лаури Марьямяки: Не получилось правильно настроиться на матч

Хоккей 19 декабря 2018 01:52 Источник: ХК «Спартак»

Главный тренер «Йокерит» Лаури Марьямяки – о поражении от «Спартака» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Вчера мы провели очень жесткий и серьезный матч против «Авангарда». Считаю, мы играли лучше, хотя в итоге и проиграли в дополнительное время.

Сегодня у нас, к сожалению, не получилось правильно настроиться на матч в духовном, душевном плане – не было достаточной концентрации. А ведь соперник очень силен в реализации своих моментов, в результате мы видим на табло такой счет.

В четверг нам предстоит домашний матч с ЦСКА – надо забыть сегодняшнюю игру и готовиться к следующей, – приводит слова Марьямяки официальный сайт «Спартака».