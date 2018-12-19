Лаури Марьямяки: Не получилось правильно настроиться на матч - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 01:52Источник: ХК «Спартак»

    Лаури Марьямяки: Не получилось правильно настроиться на матч

    Главный тренер «Йокерит» Лаури Марьямяки – о поражении от «Спартака» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Вчера мы провели очень жесткий и серьезный матч против «Авангарда». Считаю, мы играли лучше, хотя в итоге и проиграли в дополнительное время.

    Сегодня у нас, к сожалению, не получилось правильно настроиться на матч в духовном, душевном плане – не было достаточной концентрации. А ведь соперник очень силен в реализации своих моментов, в результате мы видим на табло такой счет.

    В четверг нам предстоит домашний матч с ЦСКА – надо забыть сегодняшнюю игру и готовиться к следующей, – приводит слова Марьямяки официальный сайт «Спартака».

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