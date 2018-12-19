«Флорида» обыграла «Баффало», Дадонов оформил дубль и отдал голевой пас

Хоккей 19 декабря 2018 06:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Хоккеисты "Флориды" обыграли "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что российский форвард "Пантерз" Евгений Дадонов оформил дубль, а также отличился голевым пасом.

Также на его счету показатель полезности "+3" и 8 бросков в створ за 17 минут и 1 секунду. Евгений стал первой звездой встречи.

Таким образом, "Флорида" одержала вторую победу после четырёх поражений. После этой игры команда, набрав 32 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе "Баффало" 45 баллов и третья позиция.

21 декабря "Флорида" сыграет с "Торонто", а "Баффало" днем ранее сыграет против "Вашингтона".

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Флорида» – 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Голы: Скиннер (Айкел, Райнхарт), 03:48 – 1:0; Брауэр (Макканн, Маккензи), 29:17 – 1:1; Ристолайнен (Райнхарт, Скиннер), 31:08 – 2:1; Барков (Яндл, Юбердо), 40:58 — 2:2; Дадонов, 43:30 (Б) – 2:3; Ватрано (Дадонов, Боргстрем), 44:42 – 2:4; Дадонов (Барков), 57:30 – 2:5.