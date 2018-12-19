3 очка Наместникова принесли победу «Рейнджерс» в матче против «Анахайма» - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 06:32Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    3 очка Наместникова принесли победу «Рейнджерс» в матче против «Анахайма»

    Встреча прошла на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден".

    Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" нанесли поражение "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

    В составе победителей отличились российский нападающий Владислав Наместников, а также Кевин Хейз и Филип Хитил.

    Отметим, что Наместников провел на льду 14 минут и 2 секунды. За это время он отдал две результативные передачи при показателе полезности "+3", получил 4 минуты штрафа и нанес 3 броска в створ.

    У его одноклубника – Павла Бучневича – 2 силовых приёма за 14 минут и 40 секунд, а голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Рейнджерс» – «Анахайм» – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

    Голы: Оберг (Гецлаф, Каше), 34:09 – 0:1; Наместников (Хауден, Веси), 49:52 – 1:1; Хейз (Наместников), 59:20 – 2:1; Хитил (Наместников, Зибанеджад), 59:41 – 3:1.

    #хк нью-йорк рейнджерс#хк анахайм дакс#наместников владислав#нхл
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