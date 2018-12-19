«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», забросив 7 шайб - Советский спорт
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Хоккей19 декабря 2018 07:07Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», забросив 7 шайб

Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр».

«Торонто» одержал победу над «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 7:2.

Российские защитники «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов провели на льду 18:10 и 16:48 соответственно.

Таким образом, «Торонто», набрав 46 очков, занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, а «Дэвилз», в активе которых 29 баллов, по-прежнему на последней, 16-й позиции.

21 декабря «Нью-Джерси» сыграет против «Коламбуса», а «Торонто» в тот же день встретится с «Флоридой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Торонто» – 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Голы: Таварес (Кадри, Мэттьюс), 06:01 – 0:1; Мэттьюс, 07:58 – 0:2; Марло (Кадри, Дермотт), 13:38 – 0:3; Ватанен (Бойл), 18:44 – 1:3; Марнер (Таварес), 21:45 – 1:4; Райлли (Кадри, Браун), 39:59 – 1:5; Хишир (Холл, Палмьери), 54:47 – 2:5; Эннис (Браун, Линдхольм), 56:28 – 2:6; Эннис (Гардинер, Браун), 58:30 – 2:7.

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