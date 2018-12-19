Владислав Наместников – о своей игре в матче с «Анахаймом»: Может, раньше подраться надо было? - Советский спорт
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Хоккей19 декабря 2018 08:39Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

Владислав Наместников – о своей игре в матче с «Анахаймом»: Может, раньше подраться надо было?

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прокомментировал свою игру в матче с «Анахайм Дакс» (3:1), а также рассказал о стычке с капитаном соперника Райаном Гецлафом.

«Драка немного разозлила, да. Может, из-за этого игра пошла? Может, раньше подраться надо было? Самое главное, что выиграли. Я думаю, это поднимет всем настроение и уверенность придёт.

Мне нравится играть в меньшинстве. Больше чувствуешь себя в игре, когда выходишь на лёд. И потом лучше играть в меньшинстве, чем не играть», – цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, российский хоккеист провел на льду 14 минут и 2 секунды. За это время он отдал две результативные передачи при показателе полезности "+3", получил 4 минуты штрафа и нанес 3 броска в створ.

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