Два очка Кучерова и 36 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Ванкувером»

Хоккей 19 декабря 2018 09:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоялась на "Роджерс-Арене".

Хоккеисты "Тампы-Бэй" обыграли "Ванкувер" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Российский нападающий "молний" Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей, а его партнер по команде голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков.

Другой российский игрок "Тампы" – защитник Михаил Сергачев – провел на льду 14 минут и 32 секунды.

Таким образом, "Лайтнинг" одержали 9-ю победу в последних десяти матчах. На данный момент команда занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. У "Ванкувера" 36 баллов и 11-я позиция на "Западе".

21 декабря "Тампа" встретится с "Калгари", а "Ванкувер" в тот же день сыграет против "Сент-Луиса".

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Тампа-Бэй» – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Кучеров (Пойнт), 08:40 – 0:1; Мотт (Стечер, Виртанен), 09:17 – 1:1; Пакетт (Мартель, Эрни), 11:07 – 1:2; Эрни (Пакетт, Джирарди), 28:37 – 1:3; Танев (Руссель), 45:46 – 2:3; Стэмкос (Джонсон, Хедман), 57:22 – 2:4; Палат (Кучеров, Строльман), 58:17 – 2:5.