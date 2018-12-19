Шумаков и «Авангард» заключили трехлетний контракт

Хоккей 19 декабря 2018 11:54 Источник: ХК «Авангард» Автор: Сметанникова Дарья

«Авангард» сообщил, что подписал трехлетний контракт с нападающим Сергеем Шумаковым.

"Сильные стороны этого нападающего известны: техническое мастерство, бросок, голевое чутье. Все это добавит нашей атаке креативности и вариативности, что крайне важно сейчас, когда необходимо стабильно набирать очки", - сообщил президент омского клуба Максим Сушинский.

⚡ Итак, мы рады официально объявить: Сергей Шумаков - в "Авангарде"! Контракт с нападающим заключен на три года. В нашей команде он будет выступать под 69 номером. pic.twitter.com/BbMr2RqhW1 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 декабря 2018 г.

26-летний нападающий летом расторг контракт с ЦСКА и уехал в Северную Америку, где выступал за фарм-клуб «Вашингтона» – «Херши Беарз». В десяти матчах за «медведей» на счету Шумакова 4 (3+1) очка при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафа.

8 декабря форвард прошел процедуру драфта отказов, после чего подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Флориды» – «Спрингфилд Тандербердз», за который провел три матча и забил один гол. 13 декабря Шумаков покинул клуб.

Ранее в КХЛ он играл за «Сибирь» (2011-2017) и ЦСКА (2017-2018).