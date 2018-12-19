Источник: Дацюк в следующем сезоне может вернуться в НХЛ - Советский спорт
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Хоккей19 декабря 2018 12:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Источник: Дацюк в следующем сезоне может вернуться в НХЛ

Нападающий СКА Павел Дацюк близок к возвращению в НХЛ в следующем сезоне. Об этом сообщил спортивный журналист Боб Маккензи в своем твиттере.

«Идут разговоры о том, что 40-летний Павел Дацюк, выступающий в КХЛ, может рассмотреть вариант с возвращением в НХЛ в следующем сезоне, но его агент Дэн Мильштейн говорит: «Каждый год мы садимся, чтобы поговорить об имеющихся вариантах, но НХЛ — это не то, что мы рассматриваем», - написал Маккензи.

Напомним, ранее Дацюк выступал за «Детройт», в составе которого дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 32 матча за СКА, в которых забросил семь шайб и сделал 21 результативную передачу.

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