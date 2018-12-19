Максим Цыплаков: Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 18:33Источник: ХК «Спартак»

    Максим Цыплаков: Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом

    Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков – о победе над «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Что скажете о игре?
    – Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом, – приводит слова Цыплакова официальный сайт «Спартака». – Считаю, сыграли хорошо, смотрелись достойно.

    – Какие у вас эмоции от первой заброшенной в КХЛ шайбы
    – Чувство эйфории. Тяжеловато залетела, со второго раза, а лучше бы с первого (смеется).

    – Получается, «Спартак» с пользой провел паузу во время Кубка Первого канала?
    – Да, мы хорошо потренировались - поработали над физикой и тактикой. Думаю, готовы выходить в плей-офф.

    – В субботу ваши соседи по арене проведут в Санкт-Петербурге матч на открытом воздухе. А против кого так хотели бы сыграть вы?
    – Не знаю, просто хотел бы сыграть на открытой площадке.

    – Завидуете?
    – Немного.

    #кхл#хк спартак#хк йокерит#цыплаков максим
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