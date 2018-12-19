Максим Цыплаков: Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом

Хоккей 19 декабря 2018 18:33 Источник: ХК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков – о победе над «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Что скажете о игре?

– Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом, – приводит слова Цыплакова официальный сайт «Спартака». – Считаю, сыграли хорошо, смотрелись достойно.

– Какие у вас эмоции от первой заброшенной в КХЛ шайбы

– Чувство эйфории. Тяжеловато залетела, со второго раза, а лучше бы с первого (смеется).

– Получается, «Спартак» с пользой провел паузу во время Кубка Первого канала?

– Да, мы хорошо потренировались - поработали над физикой и тактикой. Думаю, готовы выходить в плей-офф.

– В субботу ваши соседи по арене проведут в Санкт-Петербурге матч на открытом воздухе. А против кого так хотели бы сыграть вы?

– Не знаю, просто хотел бы сыграть на открытой площадке.

– Завидуете?

– Немного.