Максим Цыплаков: Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков – о победе над «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Что скажете о игре?
– Не ожидали, что получится выиграть с таким крупным счетом, – приводит слова Цыплакова официальный сайт «Спартака». – Считаю, сыграли хорошо, смотрелись достойно.
– Какие у вас эмоции от первой заброшенной в КХЛ шайбы
– Чувство эйфории. Тяжеловато залетела, со второго раза, а лучше бы с первого (смеется).
– Получается, «Спартак» с пользой провел паузу во время Кубка Первого канала?
– Да, мы хорошо потренировались - поработали над физикой и тактикой. Думаю, готовы выходить в плей-офф.
– В субботу ваши соседи по арене проведут в Санкт-Петербурге матч на открытом воздухе. А против кого так хотели бы сыграть вы?
– Не знаю, просто хотел бы сыграть на открытой площадке.
– Завидуете?
– Немного.