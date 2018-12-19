«Автомобилист» на выезде переиграл «Нефтехимик»

Хоккей 19 декабря 2018 21:17 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду уступил «Автомобилисту» со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Дэн Секстон (12-я минута) и Найджел Доус (16), а у хозяев льда шайбу забросил Андрей Нестрашил (39).

«Автомобилист» с 65 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 21 декабря на выезде сыграют с «Торпедо», а команда Андрея Назарова в тот же день примет «Металлург».