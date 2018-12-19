«Автомобилист» на выезде переиграл «Нефтехимик» - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 21:17Источник: «Советский спорт»

    «Автомобилист» на выезде переиграл «Нефтехимик»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду уступил «Автомобилисту» со счетом 1:2.

    У победителей встречи голами отметились Дэн Секстон (12-я минута) и Найджел Доус (16), а у хозяев льда шайбу забросил Андрей Нестрашил (39).

    «Автомобилист» с 65 очками лидирует в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

    В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 21 декабря на выезде сыграют с «Торпедо», а команда Андрея Назарова в тот же день примет «Металлург».

    #кхл#хк автомобилист#хк нефтехимик
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