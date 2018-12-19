«Металлург» в Казани по буллитам обыграл «Ак Барс»

Хоккей 19 декабря 2018 21:43 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионат КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду по буллитам уступил магнитогорскому «Металлург» со счетом 3:4.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Артем Михеев (13-я минута), Джастин Азеведу (13) и Данис Зарипов (30), а у гостей – Иван Верещагин (26), Николай Кулемин (44) и Мэтт Эллисон (59).

Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Магнитки», победный бросок на счету Максима Матушкина.

«Ак Барс» прервал серию из трех побед и с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Металлург» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче казанцы 21 декабря примут «Трактор», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с «Нефтехимиком».