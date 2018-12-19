«Трактор» одержал третью победу кряду, обыграв в овертайме «Торпедо»

Хоккей 19 декабря 2018 21:57 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на домашнем льду в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Кристиан Томас (18-я минута), Ник Бэйлен (53) и забивший в овертайме Илья Карпухин (61), а у хозяев льда шайбы забросили Энди Мили (31) и Роберт Саболич (57).

«Трактор» одержал третью победу кряду и с 39 очками поднялся на восьмое место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на шестой строчке, имея в активе 47 очков.

В следующем матче нижегородцы 21 декабря примут «Автомобилист», а челябинцы в тот же день на выезде сыграют с «Ак Барсом».