«Трактор» одержал третью победу кряду, обыграв в овертайме «Торпедо» - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 21:57Источник: «Советский спорт»

    «Трактор» одержал третью победу кряду, обыграв в овертайме «Торпедо»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на домашнем льду в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3.

    У победителей встречи голами отметились Кристиан Томас (18-я минута), Ник Бэйлен (53) и забивший в овертайме Илья Карпухин (61), а у хозяев льда шайбы забросили Энди Мили (31) и Роберт Саболич (57).

    «Трактор» одержал третью победу кряду и с 39 очками поднялся на восьмое место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на шестой строчке, имея в активе 47 очков.

    В следующем матче нижегородцы 21 декабря примут «Автомобилист», а челябинцы в тот же день на выезде сыграют с «Ак Барсом».

    #кхл#хк трактор#хк торпедо нижний новгород
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