Йозеф Яндач: Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч

Хоккей 19 декабря 2018 22:56 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Ак Барсом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы очень рады, что победили в сложном матче, с «Ак Барсом» всегда тяжело играть, – приводит слова Яндача официальный сайт казанской команды. – В первом периоде неплохо играли, но получили два гола, потом было тяжело. Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч.

В овертайме у нас были моменты, чтобы забить, но не получилось в большинстве, потом выиграли по буллитам. У нас многие игроки в этом сезоне не забивают, но сегодня, не знаю почему, забили первые три буллита и выиграли.

– Чем был недоволен Сергей Мозякин после шайбы Даниса Зарипова?

– Мы не были довольны, потому что, по нашему мнению, перед голом был проброс.