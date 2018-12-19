Йозеф Яндач: Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч - Советский спорт
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    • Хоккей19 декабря 2018 22:56Источник: ХК «Ак Барс»

    Йозеф Яндач: Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч

    Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Ак Барсом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Мы очень рады, что победили в сложном матче, с «Ак Барсом» всегда тяжело играть, – приводит слова Яндача официальный сайт казанской команды. – В первом периоде неплохо играли, но получили два гола, потом было тяжело. Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч.

    В овертайме у нас были моменты, чтобы забить, но не получилось в большинстве, потом выиграли по буллитам. У нас многие игроки в этом сезоне не забивают, но сегодня, не знаю почему, забили первые три буллита и выиграли.

    – Чем был недоволен Сергей Мозякин после шайбы Даниса Зарипова?
    – Мы не были довольны, потому что, по нашему мнению, перед голом был проброс.

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