Данис Зарипов: Обязаны были доводить матч с «Металлургом» до победы

Хоккей 19 декабря 2018 23:21 Источник: ХК «Ак Барс»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов – о поражении от «Металлурга» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Как бы это грустно ни звучало, мы отдали игру и позволили сопернику многое, – приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса». – В основном, вся игра протекала в нашей зоне, отсюда и такой результат.

– В первые два периода «Ак Барс» смотрелся лучше.

– Да, но не знаю, что такое произошло. На усталость валить нет смысла, просто как-то задрожали некоторые ребята. И все мы прекрасно знаем Сергея Мозякина, как он колотит голы оттуда. Это глупая ошибка, позволили ему бросить – хоть он и не сам забросил, но с добивания люди разобрались быстро.

В принципе, наша игра была, мы обязаны были доводить до победы. Но это матч регулярного чемпионата, и, я считаю, это даже, может быть, полезно, что проиграли лидеру. Сейчас надо сделать правильные выводы и готовиться дальше, полчемпионата впереди, и времени достаточно, чтобы подвести себя к плей-офф.

– Мозякин, кстати, чем-то недоволен был после вашей шайбы – подъезжал к судьям, что-то объяснял. Вы с ним не разговаривали?

– Да он всегда недоволен, у него так бывает периодически. Уже 38-й год подкрадывается, он постоянно ворчит и ворчит, по любой ситуации, если она его не устраивает.