«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Малкин отметился голевым пасом

Хоккей 20 декабря 2018 06:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "столичных".

Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение "Вашингтону" в гостевом матче регуляного чемпионата НХЛ – 2:1.

В составе победителей отличились Сидни Кросби и Брайан Раст. Единственная шайба "Вашингтона" на счету Ларса Эллера.

Российский форвард "столичных" Александр Овечкин получил 2 минуты штрафа, нанес 5 бросков в створ и совершил 6 силовых приёмов за 24 минуты и 45 секунд. У его одноклубника – Евгения Кузнецова – 5 бросков за 21 минуту и 14 секунд. У Дмитрия Орлова – "-1" и 2 броска за 21.59.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевойпередачей и вышел на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 967 очков.

Таким образом, "Вашингтон", набрав 43 очка, занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. У "пингвинов" 38 баллов и 9-я позиция.

22 декабря "столичные" сыграют с "Баффало", а "Питтсбург" днем ранее встретится с "Миннесотой".

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Питтсбург» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Эллер (Уилсон), 26:38 – 1:0; Кросби (Малкин, Летанг), 29:15 – 1:1; Раст (Гюнтцель, Кросби), 38:58 – 1:2.