«Колорадо» без Варламова обыграл «Монреаль»

Хоккей 20 декабря 2018 08:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Пепси-центр".

Хоккеисты "Колорадо" нанесли поражение "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

В составе победителей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен. Для "Монреаля" единственную шайбу забросил Брендан Галлахер.

Отметим, что российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов пропустил игру, а его партнер по команде защитник Никита Задоров очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Монреаль» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Галлахер (Питри, Друэн), 5:43 – 0:1; Рантанен (Маккиннон), 24:21 – 1:1; Ландеског (Маккиннон, Рантанен), 40:35 – 2