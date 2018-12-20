«Колорадо» без Варламова обыграл «Монреаль» - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 08:35Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Колорадо» без Варламова обыграл «Монреаль»

    Встреча прошла на арене "Пепси-центр".

    Хоккеисты "Колорадо" нанесли поражение "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

    В составе победителей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен. Для "Монреаля" единственную шайбу забросил Брендан Галлахер.

    Отметим, что российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов пропустил игру, а его партнер по команде защитник Никита Задоров очков не набрал.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Колорадо» – «Монреаль» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

    Голы: Галлахер (Питри, Друэн), 5:43 – 0:1; Рантанен (Маккиннон), 24:21 – 1:1; Ландеског (Маккиннон, Рантанен), 40:35 – 2

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