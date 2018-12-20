Витолиньш близок к тому, чтобы возглавить «Давос»

Хоккей 20 декабря 2018 14:04 Источник: Tages Anzeiger Автор: Липкин Антон

Осталось согласовать детали контракта.

Бывший тренер сборной России Харийс Витолиньш в ближайшее время может возглавить «Давос», сообщает Tages Anzeiger.

27 ноября «Давос» отправил в отставку главного тренера Арно Дель Курто, который руководил командой с 1996 года.

По информации источника, 50-летний латвийский специалист согласовывает последние детали контракта со швейцарским клубом.

В нынешнем сезоне «Давос» набрал 20 очков в 25 матчах и занимает предпоследнее место в швейцарской NLA.

Напомним, с 1996 по 2006 годы Витолиньш играл в Швейцарии, после чего там же начал тренерскую карьеру и работал в клубе второго швейцарского дивизиона «Обертургау».

Кроме того, Витолиньш самостоятельно работал в «Динамо» (2014-2015).