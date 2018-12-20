Вячеслав Быков: С радостью поработал бы со Знарком или Билялетдиновым

Хоккей 20 декабря 2018 15:11 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Быков не тренирует с 2015 года.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о том, что продолжает получать предложения о работе.

«Предложения приходят, – сказал Быков в эфире телеканала «Матч ТВ». – Уважаю и благодарен людям, которые интересуются моей персоной. И им же я благодарен, за то, что уважают мою ситуацию, и мы понимаем друг друга.

У меня было несколько проектов, в которых я принимал участие. Как советник или консультант, только в этой роли. Много запросов на встречи с разного рода коллективами в Швейцарии или России. С радостью поработал бы со Знарком или Билялетдиновым».

Напомним, в 2015 году Быков покинул СКА после завоевания с клубом Кубка Гагарина. После этого он стал консультантом швейцарского «Фрибурга-Готтерон».