Содерхольм сменил Штурма на посту главного тренера сборной Германии

40-летний Содерхольм сменил на этом посту бывшего нападающего "Сан-Хосе" Марко Штурма, который выиграл с немецкой сборной серебряные медали Олимпиады-2018.

4 ноября Штурм вошел в обновленный тренерский штаб клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".



Ранее Тони Содерхольм на протяжении двух сезонов работал с молодежной сборной Германии.

