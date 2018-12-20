Роман Ротенберг: «Классика» еще раз показала, как в России любят хоккей - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 16:52Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

    Роман Ротенберг: «Классика» еще раз показала, как в России любят хоккей

    Футбольная «Газпром Арена» принимает два хоккейных матча.

    Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг рассказал о проведении хоккейных матчей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    В прошлое воскресенье на футбольном стадионе состоялся матч «Кубка Первого канала» Россия – Финляндия (5:0), а 22 декабря пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА.

    – Думаю, что первый опыт можно назвать удачным, – приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ. – На большую работу по организации матча у нас было совсем немного времени, были задействованы все ресурсы ФХР и СКА, нам помогали коллеги из «Зенита» – это действительно большой труд. Но главное – что в итоге стадион был заполнен, мы подарили городу праздник, хоккеисты и тренеры тоже под впечатлением.

    – Количество зрителей, пришедших на матч, оправдало ожидания?
    – По динамике продаж билетов мы понимали, что на арене будет аншлаг, и были к нему готовы. В современной истории нашей страны не было даже попытки собрать настолько внушительную аудиторию на хоккей. Считаю, этот матч еще раз показал, как наш спорт любят в России.

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