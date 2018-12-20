Калашников покинул «Северсталь»

Хоккей 20 декабря 2018 17:33 Источник: ХК «Северсталь» Автор: Липкин Антон

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Защитник «Северстали» Станислав Калашников завершил выступление за команду, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 27-летним воспитанником «Авангарда» расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Калашников выступал за «Северсталь» с 2013 по 2014 годы, после чего вернулся в клуб в июне прошлого года.

В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–2» и двух минутах штрафа.

Всего в КХЛ на счету Калашникова 229 матчей за «Авангард», «Северсталь», «Нефтехимик», «Югру», «Торпедо» и «Металлург» (Новокузнецк) и 28 (5+23) очков при показателе полезности «–37» и 100 минутах штрафа.

Также «Северсталь» покидают форварды Матей Странски, Дмитрий Казионов и Александр Макаров.