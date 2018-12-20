Дубль Шарова помог «Сибири» обыграть дома «Амур»

Хоккей 20 декабря 2018 17:55

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» на своем льду принимала «Амур». Матч закончился победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Александр Шаров (22-я минута, 31). Еще по шайбе забросили Никита Михайлов (26) и Владимир Первушин (32). У «Амура» отличились Томаш Зогорна (8), Марек Грбас (31) и Александр Кузнецов (60).

«Сибирь» и «Амур» после 39 игр в Восточной конференции занимают 11-е и 12-е места соответственно. Клуб из Новосибирска опережает хабаровчан на три очка.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 22 декабря против «Адмирала». «Амур» в этот же день примет московское «Динамо».