Валерий Брагин: Рассчитываем увидеть положительные изменения в контрольной игре с США - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 18:22Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

    Валерий Брагин: Рассчитываем увидеть положительные изменения в контрольной игре с США

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от контрольного матча со сборной США.

    - Во вчерашней игре со шведами многое не устроило в тактическом плане. В выигранном первом периоде что-то получалось, а во втором и третьем правильно играли только моментами. Понятно, что у хоккеистов достаточно давно не было игровой практики, да и в одном составе давно не выступали. Внимательно разобрали прошедший матч, еще раз объяснили ребятам, что от них требуется. Рассчитываем увидеть положительные изменения уже в ближайшей контрольной игре с США, - приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России.

    Добавим, что матч Россия – США начнется в пятницу, 21 декабря, в 6.00 по московскому времени.

    #молодежная сборная россии по хоккею#брагин валерий
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