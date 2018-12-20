Валерий Брагин: Рассчитываем увидеть положительные изменения в контрольной игре с США

Хоккей 20 декабря 2018 18:22 Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от контрольного матча со сборной США.

- Во вчерашней игре со шведами многое не устроило в тактическом плане. В выигранном первом периоде что-то получалось, а во втором и третьем правильно играли только моментами. Понятно, что у хоккеистов достаточно давно не было игровой практики, да и в одном составе давно не выступали. Внимательно разобрали прошедший матч, еще раз объяснили ребятам, что от них требуется. Рассчитываем увидеть положительные изменения уже в ближайшей контрольной игре с США, - приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России.

Добавим, что матч Россия – США начнется в пятницу, 21 декабря, в 6.00 по московскому времени.