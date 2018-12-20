Владимир Крикунов: Начало игры С «Куньлунем» мы проспали, были не готовы

Хоккей 20 декабря 2018 18:40 Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

- У нас уже вторая игра на Дальнем Востоке, на очень дальнем выезде. Начало игры мы проспали, были не готовы. Хорошо, что во втором периоде проснулись, забили один гол, потом реализовали удаление, сравняли счет и вышли вперед. Слава богу, выстояли в третьем периоде, когда дважды играли в меньшинстве. Отбились в обороне.

Хорошо сыграл у нас Саша Еременко, было пару моментов опасных, выручил нас. Он молодец, в тяжелый момент поддержал ребят. Благодарен команде за работу. За то, что в тяжелой ситуации, когда счет был 0:2, сумели проявить характер и выиграть, - цитирует Крикунова официальный сайт «Динамо».