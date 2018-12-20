Иван Барбашев: Да, Беруби строгий, любит поорать на тренировках, на скамейке, но контакт есть

Хоккей 20 декабря 2018 20:50 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал о своей игре в текущем сезоне, а также поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера «Блюз» Крэйге Беруби.

- Для меня начало все равно хорошее, я считаю. Играю, пусть и в четвертом звене, бывает, могу минут 13-14 на льду провести. Тогда для меня это праздник, если честно. Потому что бывало и семь минут давали. Но смена тренера мне, возможно, даже помогла. Я у Беруби играл (в АХЛ) в «Чикаго Вулвз», он меня знает, и мое игровое время в последнее время поднялось до 12-14 минут. Одна игра даже 15 минут была. Для меня это большая разница

Со стороны Беруби кажется человеком, с которым шутки плохи? Ну, человек провел больше 1000 игр в НХЛ. Три с половиной, кажется, тысячи минут штрафа. Он был заметный тафгай. По мне, он хороший тренер. Да, строгий, любит поорать на тренировках, на скамейке. Но контакт есть, - цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ.