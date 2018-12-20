Андрей Скабелка: Забив один гол «Локомотиву» сложно рассчитывать на победу

Хоккей 20 декабря 2018 21:05 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1).

- Мы расстроены этим поражением. Первый период был за «Локомотивом». До гола был хороший старт, но после гола как будто воздух выпустили. Благодаря Карлссону мы, наверное, пропустили только один гол в первом периоде. Немножко удалось выровнять игру во втором, наверное, лучше мы играли в третьем. Но у ребят, которые отсутствовали, ушел игровой тонус. Достаточно мы создаем моментов, но с реализацией есть проблемы. Забив один гол «Локомотиву» сложно рассчитывать на победу. Но, тем не менее, был характер, мы его проявили, но этого не хватило нам, чтобы перевести игру в овертайм. Готовимся к следующей игре, - приводит слова Скабелки пресс-служба «Барыса».