«Авангард» обыграл «Северсталь». Шумаков забил дебютный гол

Хоккей 20 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» принимал дома «Северсталь». Матч закончился победой омской команды со счетом 7:3.

В составе победителей отличились Артем Манукян, Алексей Емелин, Сергей Шумаков, Кирилл Семенов и Илья Михеев, оформивший хет-трик. У «Северстали» шайбы забросили Юрий Трубачев, Алексей Михнов и Вадим Кудако.

Отметим, что Шумакова это первая шайба после подписания контракта с «Авангардом».

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков. «Северсталь» (24) идет 11-й на Западе.