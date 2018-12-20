«Авангард» обыграл «Северсталь». Шумаков забил дебютный гол

В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Авангард» принимал дома «Северсталь». Матч закончился победой омской команды со счетом 7:3.
В составе победителей отличились Артем Манукян, Алексей Емелин, Сергей Шумаков, Кирилл Семенов и Илья Михеев, оформивший хет-трик. У «Северстали» шайбы забросили Юрий Трубачев, Алексей Михнов и Вадим Кудако.
Отметим, что Шумакова это первая шайба после подписания контракта с «Авангардом».
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков. «Северсталь» (24) идет 11-й на Западе.