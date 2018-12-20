Андрей Разин: Несмотря на счет 3:7, я думаю, что сегодня была хорошая игра

Хоккей 20 декабря 2018 23:13 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:7).

- Недавно слышал интервью Слуцкого, который говорил, что в чемпионате Англии они вели 3:1 за 20 минут до конца и вместо того, чтобы действовать от обороны, пошли вперед и проиграли 3:4. Зрители потом им аплодировали и поздравляли с хорошей игрой. Несмотря на счет 3:7, я думаю, что сегодня была хорошая игра. Жалко Доминика Фурха, который первую половину встречи нас держал в игре.

Положительный момент для нас, то, что мы смогли переломить ход матча и при счёте 0:2 перевернули всё с ног на голову. Забей в конце второго периода Кулда в пустые ворота, думаю всё могло сложиться немножко не так. Команда приобретает очертания, видно, что хорошо работает. Но из-за микроэпизодов, которые перевернули ход матча, мы сегодня проиграли, - приводит слова Разина пресс-служба череповецкой команды.