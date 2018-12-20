Виктор Тихонов: Мы сами создаем себе сложности, когда не забиваем в большинстве

Хоккей 20 декабря 2018 23:59 Источник: «РИА Новости»

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:3 ОТ).

- Раз рижане выиграли, значит, у них был хороший хоккей. С этим спорить тяжело. Рижане, может быть, и делали упор на оборону, но моменты у нас были. Может (Александра) Дергачева не хватило сегодня, он обычно хорошо показывает себя в таких матчах. У «Динамо» здорово сыграл вратарь, а мы не очень ответственно подошли к своим моментам.

Мы сами создаем себе сложности, когда не забиваем в большинстве. Будем работать над этим. Любое поражение – это урок. Или выигрываешь, или учишься. Извлечем из этой игры то, что надо. И будем готовиться к ЦСКА, - приводит слова Тихонова РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче 22 декабря СКА на своем льду сыграет против ЦСКА.