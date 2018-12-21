Игорь Уланов: Скорее всего Зубов и Хохлачев выйдут на лед в ретро-матче - Советский спорт
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    • Хоккей21 декабря 2018 00:33Источник: ХК «Спартак»

    Игорь Уланов: Скорее всего Зубов и Хохлачев выйдут на лед в ретро-матче

    Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

    - Мы приняли «Салават Юлаев» довольно гостеприимно: сами заработали очки и сопернику дали одно. Первые два периода, честно говоря, действовали вяло - после 40 минут на нашем счету было всего 11 бросков. В третьем периоде вернулись в игру - забили гол и сравняли счёт в матче. Ребята - молодцы, выстояли пятиминутное удаление, а потом еще две минуты, которые нам дали под конец матча. Парни показали характер - бились все 65 минут. Все, включая Юлиуса. Не представляю, как у него осталась энергия на танцы, чтобы еще лазить по воротам... Сегодня он оставил нас в игре, сыграл здорово. Хочу поздравить ребят с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку.

    - Какие сроки восстановления у Зубова и Хохлачева? Примут ли они участие в ретро-матче?
    - Они выздоравливают. Саша приболел вчера - дали ему немного отдохнуть, чтобы он полностью восстановился. Илья завтра приступит к тренировке. Скорее всего оба выйдут на лед в ретро-матче, - приводит слова Уланова пресс-служба красно-белых.

    Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 46 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Игоря Уланова на своем льду сыграет с «Сочи».

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