Игорь Уланов: Скорее всего Зубов и Хохлачев выйдут на лед в ретро-матче

Хоккей 21 декабря 2018 00:33 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

- Мы приняли «Салават Юлаев» довольно гостеприимно: сами заработали очки и сопернику дали одно. Первые два периода, честно говоря, действовали вяло - после 40 минут на нашем счету было всего 11 бросков. В третьем периоде вернулись в игру - забили гол и сравняли счёт в матче. Ребята - молодцы, выстояли пятиминутное удаление, а потом еще две минуты, которые нам дали под конец матча. Парни показали характер - бились все 65 минут. Все, включая Юлиуса. Не представляю, как у него осталась энергия на танцы, чтобы еще лазить по воротам... Сегодня он оставил нас в игре, сыграл здорово. Хочу поздравить ребят с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку.

- Какие сроки восстановления у Зубова и Хохлачева? Примут ли они участие в ретро-матче?

- Они выздоравливают. Саша приболел вчера - дали ему немного отдохнуть, чтобы он полностью восстановился. Илья завтра приступит к тренировке. Скорее всего оба выйдут на лед в ретро-матче, - приводит слова Уланова пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 46 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Игоря Уланова на своем льду сыграет с «Сочи».