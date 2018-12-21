Сергей Шумаков: В Америке постоянно забивал какие-то нелепые голы

Хоккей 21 декабря 2018 00:41 Источник: ХК «Авангард»

Нападающий Сергей Шумаков прокомментировал крупную победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (7:3).

- Первый матч, первый гол, первый пас. Тебе наверняка есть что рассказать про эту игру.

- Конечно, хотелось помочь команде. Я приехал, на меня тут рассчитывают: чтобы я отдавал, забивал, отрабатывал в обороне.

- Как себя чувствовал в игре? Как быстро влился?

- Естественно, тяжеловато было. Всю игру было тяжеловато, потому что я неделю не катался, там играл мало – мне кажется, даже не провел столько времени на льду, сколько здесь. Но со временем, через игры, через тренировки все придет, и будет нормально.

- Сегодня случились два гола в твою смену. Не подкосило?

- Нет, всякое бывает. Не надо останавливаться, надо просто продолжать играть дальше.

- Показалось, что ты забил прям со злостью.

- Ну да, я в Америке постоянно забивал какие-то нелепые голы, а тут был такой хороший момент, и надо было шайбу туда отправить.

- Эта шайба дала дополнительный рывок?

- Конечно, любая шайба – это импульс. Хочется забивать еще и еще. И вроде все получается.

- Михеев сегодня быстро оформил хет-трик: забил и в равных составах, и в меньшинстве, и в большинстве. Видел такое раньше?

- Нет, такого, наверное, не видел.

- Как игралось с Деарне и Стольбергом?

- Вполне хорошо. Понятно, что мы еще очень мало играем вместе, но со временем все придет, будет больше голов.

- Ты провел с командой полноценный игровой день. Что-то необычное для себя увидел?

- В принципе, очень похоже на то, как все устроено в командах в Америке. Сколько я играл в России, в других клубах такого не было. Атмосфера хорошая, коллектив дружный, все помогают. Грех не играть, - приводит слова Шумаков пресс-служба омского клуба.

Напомним, что в четверг Шумаков провел свой первый матч за «Авангард».