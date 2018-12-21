Артем Воронин: Какой страх, если в «Спартаке» играет Цыплаков?

Хоккей 21 декабря 2018 01:34 Источник: ХК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Артем Воронин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1Б).

- Впечатления самые положительные. Готовились к этой игре - знали, что команда Уфы атакующая, будет наступать. Поэтому, естественно, слушали тренеров, которые говорили, что нужно делать, и считаю, мы выполнили их установку. Хотя тренеры так не считают.

- Что сказали тренеры?

- Не все было идеально.

- «Салават Юлаев» часто одерживает победу именно со счётом 1:0. Не было страха, что не получится забросить?

- Как он у нас будет, если в нашей команде играет Максим Цыплаков?! Он сейчас в огне.

- Сегодня не было Александра Хохлачева и Ильи Зубова.

- У нас в команде все равны. Пока сделаем ставку на Цыплакова.

- Совсем скоро стартует молодежный чемпионат мира. Что пожелаете хоккеистам, которым предстоит защищать честь нашей страны?

- Естественно, повторить результат, который был в 2011-м году. Это было давно, но, естественно, пусть повторяют, борются, а мы будем за них болеть все вместе - всей страной, - передает слова Воронина пресс-служба красно-белых.