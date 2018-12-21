29 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»

Хоккей 21 декабря 2018 06:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене".

Хоккеисты "Коламбуса" нанесли поражение "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.

В составе победителей отличились Ник Фолиньо, а также Кэм Аткинсон. У гостей единственную шайбу забросил Тейлор Холл.

Отметим, что российский форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин нанёс 5 бросков в створ ворот, а его одноклубник – голкипер Сергей Бобровский – отразил 29 бросков из 30 и стал второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Нью-Джерси» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Фолиньо (Дюбуа, Джонс), 04:17 – 1:0; Аткинсон, 21:15 (Б) – 2:0; Холл (Палмьери), 30:39 – 2:1.