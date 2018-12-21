29 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси» - Советский спорт
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    • Хоккей21 декабря 2018 06:47Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    29 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»

    Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене".

    Хоккеисты "Коламбуса" нанесли поражение "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.

    В составе победителей отличились Ник Фолиньо, а также Кэм Аткинсон. У гостей единственную шайбу забросил Тейлор Холл.

    Отметим, что российский форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин нанёс 5 бросков в створ ворот, а его одноклубник – голкипер Сергей Бобровский – отразил 29 бросков из 30 и стал второй звездой матча.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Коламбус» – «Нью-Джерси» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

    Голы: Фолиньо (Дюбуа, Джонс), 04:17 – 1:0; Аткинсон, 21:15 (Б) – 2:0; Холл (Палмьери), 30:39 – 2:1.

    #НХЛ#хк коламбус блю джекетс#хк нью-джерси девилз#бобровский сергей
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