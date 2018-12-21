«Питтсбург» победил «Миннесоту» благодаря дублю Раста

Хоккей 21 декабря 2018 07:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1.

В составе "пингвинз" отличился Брайан Раст, оформивший дубль, а единственную шайбу для "Уайлд" забросил Джордан Гринвей.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 18 минут и 7 секунд. За это вермя он получил 2 минуты штрафа и нанес 3 броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Миннесота» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гринвей (Койл, Бродин), 07:13 – 0:1; Раст (Гюнцель), 13:30 – 1:1; Раст (Гюнцель), 48:12 – 2:1.