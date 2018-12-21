«Даллас» проиграл «Чикаго», Радулов, Анисимов и Гурьянов набрали по очку

Хоккей 21 декабря 2018 07:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Американ Эйрлайнс-центр".

Хоккеисты "Далласа" проиграли на домашнем льду "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5).

В составе победителей по 3 очка набрали Патрик Кейн (2+1) и Алекс Дебринкэт (1+2). Отметим, что российский нападающий "Блэкхоукс" Артем Анисимов отметился голевой передачей.

В составе "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов по одному разу ассистировали партнерам. Добавим, что Валерий Ничушкин провел на льду 10 минут и 57 секунд, исполнив 4 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Чикаго» – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Дебринкэт (Сикура, Кемпф), 01:12 – 0:1; Густафссон (Дебринкэт, Кейн), 17:23 – 0:2; Кейн (Анисимов, Мерфи), 21:56 – 0:3; Сегин (Бенн, Гурьянов), 28:15 – 1:3; Федун (Бенн, Радулов), 46:16 – 2:3; Кейн (Кемпф), 58:10 – 2:4; Перлини (Дебринкэт), 58:50 – 2:5.