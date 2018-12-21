«Тампа» нанесла поражение «Калгари», Кучеров набрал 2 очка - Советский спорт
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    • Хоккей21 декабря 2018 08:11Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Тампа» нанесла поражение «Калгари», Кучеров набрал 2 очка

    Встреча прошла на арене "Скотиабанк Саддлдом".

    "Тампа-Бэй" обыграла "Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

    В составе победителей точными бросками отличились Ондржей Палат, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Дэн Джирарди и Ти Джей Миллер. У "огоньков" четыре шайбы забросили Сэм Беннетт, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Джонни Годро.

    Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал 2 голевых паса. Также на его счету нереализованный буллит, а Михаил Сергачёв и Андрей Василевский пропустили встречу.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    «Калгари» – «Тампа-Бэй» – 4:5 Б (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

    Голы: Палат (Пойнт, Кучеров), 03:38 – 0:1; Беннетт (Ткачук, Хэнифин), 04:29 – 1:1; Монахан (Линдхольм, Годро), 07:50 – 2:1; Баклунд (Беннетт), 02:25 – 3:1; Стэмкос (Эрни, Кучеров), 23:19 – 3:2; Киллорн (Гурд, Макдона), 25:52 – 3:3; Джирарди (Чирелли), 55:35 – 3:4; Годро, 57:32 – 4:4.

    Победный буллит: Миллер, 65:00 – 4:5.

    #НХЛ#хк тампа-бэй лайтнинг#хк калгари флэймз#кучеров никита
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