«Тампа» нанесла поражение «Калгари», Кучеров набрал 2 очка

Хоккей 21 декабря 2018 08:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Скотиабанк Саддлдом".

"Тампа-Бэй" обыграла "Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

В составе победителей точными бросками отличились Ондржей Палат, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Дэн Джирарди и Ти Джей Миллер. У "огоньков" четыре шайбы забросили Сэм Беннетт, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Джонни Годро.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал 2 голевых паса. Также на его счету нереализованный буллит, а Михаил Сергачёв и Андрей Василевский пропустили встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Тампа-Бэй» – 4:5 Б (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палат (Пойнт, Кучеров), 03:38 – 0:1; Беннетт (Ткачук, Хэнифин), 04:29 – 1:1; Монахан (Линдхольм, Годро), 07:50 – 2:1; Баклунд (Беннетт), 02:25 – 3:1; Стэмкос (Эрни, Кучеров), 23:19 – 3:2; Киллорн (Гурд, Макдона), 25:52 – 3:3; Джирарди (Чирелли), 55:35 – 3:4; Годро, 57:32 – 4:4.

Победный буллит: Миллер, 65:00 – 4:5.