«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», Тарасенко забросил шайбу

Хоккей 21 декабря 2018 09:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Кэнакс".

Хоккеисты "Сент-Луиса" проиграли "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Единственную шайбу в составе "Блюз" забросил россиянин Владимир Тарасенко, а его партнер по команде Иван Барбашев отыграл 10 минут и 31 секунду.

Другой российский хоккеист – нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду 9 минут и 33 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Сент-Луис» – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Хорват (Петтерссон, Эдлер), 25:51 – 1:0; Годетт, 26:19 – 2:0; Ливо (Гранлунд), 42:08 – 3:0; Тарасенко (Шенн), 46:33 – 3:1; Виртанен (Эдлер, Хорват), 51:24 – 4:1; Эрикссон (Виртанен), 55:24 – 5:1.