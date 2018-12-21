Молодежная сборная России проиграла США, ведя по ходу матча со счетом 2:0

Хоккей 21 декабря 2018 09:43 Автор: Липкин Антон

Американцы забили три гола в третьем периоде.

Молодежная сборная России потерпела второе поражение перед стартом чемпионата мира.

В четверг в Кэмлупсе команда Валерия Брагина проиграла США, пропустив три гола в третьем периоде.

На десятой минуте счет в матче открыл защитник Александр Алексеев, а после перерыва Кирилл Марченко забросил вторую шайбу.

Однако в третьем периоде американцы сравняли счет, а за 28 секунд до конца основного времени матча забросили третью шайбу.

В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира 24 декабря Россия сыграет со Швейцарией.

Кэмплупс (Канада)

Контрольный матч

США – Россия – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Голы: Робертсон, 45. Ролстон, 50 (бол). Хьюз, 60 – Алексеев, 10. Марченко, 30.