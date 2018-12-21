Молодежная сборная России проиграла США, ведя по ходу матча со счетом 2:0

Американцы забили три гола в третьем периоде.
Молодежная сборная России потерпела второе поражение перед стартом чемпионата мира.
В четверг в Кэмлупсе команда Валерия Брагина проиграла США, пропустив три гола в третьем периоде.
На десятой минуте счет в матче открыл защитник Александр Алексеев, а после перерыва Кирилл Марченко забросил вторую шайбу.
Однако в третьем периоде американцы сравняли счет, а за 28 секунд до конца основного времени матча забросили третью шайбу.
В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира 24 декабря Россия сыграет со Швейцарией.
Кэмплупс (Канада)
Контрольный матч
США – Россия – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Голы: Робертсон, 45. Ролстон, 50 (бол). Хьюз, 60 – Алексеев, 10. Марченко, 30.