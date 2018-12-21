Андрей Кузьменко: Поражение от рижского «Динамо» будет уроком для нас

Хоккей 21 декабря 2018 11:20 Источник: ХК СКА Автор: Липкин Антон

СКА проиграл после шести побед подряд.

Форвард СКА Андрей Кузьменко прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (2:3 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Согласен, проигрывать очень неприятно, – приводит слова Кузьменко официальный сайт клуба. – Должны были побеждать, у нас было очень много моментов сегодня, но здорово сыграл вратарь «Динамо».

К сожалению, не помогли Игорю Шестеркину, были пробелы в нашей игре в защите, чем воспользовались рижане. Надо было забивать самим, реализовывать те моменты, что у нас были – мы их создали прилично.

Для нас это будет уроком, что нельзя расслабляться, ведя в счете, что надо играть до конца и что малой кровью взять соперника не получится».

Напомним, хет-трик в матче сделал швед Линус Виделль. СКА прервал серию из шести побед подряд.