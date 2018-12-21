Дмитрий Саморуков: С атмосферой в команды все в порядке

Хоккей 21 декабря 2018 13:23 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Молодежная сборная России проиграла США в контрольном матче перед чемпионатом мира.

Защитник молодежной сборной России Дмитрий Саморуков после контрольного матча с США (2:3) высказался о резервах в игре команды.

– В большинстве не получается реализовать на льду все задумки, – приводит слова Саморукова официальный сайт ФХР. – Надо пару раз реализовать, чтобы пропала излишняя суета, пришла уверенность. А, главное, добавить в слаженности. Для удачного выступления надо всем четко знать свои действия с точки зрения тактики. Пусть пока не все получается, но через контрольные матчи и тренировки мы к этому идем.

– Сильно давит на команду, что в расположении сборной 30 игроков, а мест в заявке 23?

– Никаких проблем. С атмосферой внутри команды у нас все в порядке. У нас дружный коллектив, а конкуренция – это всегда хорошо.

В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира 24 декабря Россия сыграет со Швейцарией.