Все билеты на армейское дерби СКА – ЦСКА проданы

Хоккей 21 декабря 2018 20:43 Источник: ТАСС

Проданы все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдет на «Газпром-Арене», сообщает ТАСС.

На данный момент в электронной продаже на официальном сайте СКА нет ни одного билета.

Матч пройдет на домашней арене «Зенита», который был реконструирован для проведения хоккейных матчей во время перерыва в чемпионате России.

Первый хоккейный матч на арене прошел 16 декабря. Сборная России в рамках Кубка Первого канала обыграла сборную Финляндии со счетом 5:0, тогда же был побит рекорд посещаемости хоккейного матча в России – 71 381 человек.

Напомним, матч СКА – ЦСКА состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.