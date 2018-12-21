«Металлург» в гостях одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Хоккей 21 декабря 2018 21:11 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Нефтехимика» уступили «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов (23-я минута) и Йоонас Няттинен (26). У магнитогорской команды отличились Иван Верещагин (25), Андрей Чибисов (35), Виктор Антипин (36) и Ииро Пакаринен (36).

После этой победы «Металлург», набрав 58 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 34 балла, располагается на десятом месте.

В следующем матче «Нефтехимик» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Металлург» на выезде встретится со «Слованом».