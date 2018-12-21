«Автомобилист» на выезде разгромил «Торпедо»

Хоккей 21 декабря 2018 21:16 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Торпедо» уступили «Автомобилисту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я минута), Стефан Да Коста (32), Франсис Паре (40) и Евгений Чесалин (56, 58). У нижегородского клуба отличился Михаил Орлов (47).

После этой победы «Автомобилист», набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 47 баллов, занимает седьмое место.

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Сочи», а «Автомобилист» на своем льду примет «Трактор».