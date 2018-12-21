«Ак Барс» прервал победную серию «Трактора»

Хоккей 21 декабря 2018 21:23 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:3.

У победителей встречи голами отметились Данис Зарипов (26-я секунда), Рафаэль Батыршин (14-я минута), Иржи Секач (27), Владислав Кара (35) и Артем Лукоянов (59), а у гостей шайбы забросили Пол Щехура (7), Семен Кокуев (50) и Райан Стоу (55)

«Трактор» прервал победную серию из трех игр и с 39 очками расположился на восьмой строчке Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же занимает третье место, имея в активе 64 очка.

В следующем матче казанцы 24 декабря на выезде сыграют с минским «Динамо», а челябинцы днем ранее в Екатеринбурге встретятся с «Автомобилистом».