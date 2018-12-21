«Спартак» будет играть плей-офф КХЛ на Ходынке, а следующий сезон – в «Лужниках»

Хоккей 21 декабря 2018 21:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Московский «Спартак» не будет играть матчи плей-офф КХЛ на «Арене ЦСКА», которая является домашней для красно-белых в регулярном сезоне, сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, игры Кубка Гагарина красно-белые проведут в «Мегаспорте» на Ходынке, который по ходу сезона был домашней ареной «Динамо».

Сообщается, что в следующем сезоне домашней ареной «Спартака» станет Дворец спорта «Лужники», куда впервые за долгое время вернется хоккей.

Напомним, «Спартак» с 46 очками занимает пятое место в Западной конференции.