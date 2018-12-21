Зинэтула Билялетдинов: В целом, результата достигли, это тоже очень важно

Хоккей 21 декабря 2018 22:26 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что сегодня не хватало такого куража и эмоций, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Видимо, мы много оставили в игре с «Магниткой», переживали за прошлый матч, это чувствовалось. Ребята играли через «не могу» не в плане физики, а в плане эмоций, они заставляли себя.

Второй период был неплохой, третий, в принципе, тоже неплохой, но допускали, к сожалению, ошибки. Видимо, психологическая усталость какая-то, может быть, была. В целом, результата достигли, это тоже очень важно. Остальное будем поправлять.

– Педан сегодня вернулся в состав. Как он вам?

– У меня есть вопросы. Это мы сами поработаем.

– Третий период – это больше психологическая усталость или физическая?

– Не думаю, что физическая. К сожалению, есть такой момент, он существует. Надо поправлять его просто. Надо играть до конца. Какой бы счет ни был, надо уметь доводить игру, продолжать играть.

– Как это объяснить?

– Я разберусь сам, я объясню.