Зинэтула Билялетдинов: В целом, результата достигли, это тоже очень важно

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Я считаю, что сегодня не хватало такого куража и эмоций, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Видимо, мы много оставили в игре с «Магниткой», переживали за прошлый матч, это чувствовалось. Ребята играли через «не могу» не в плане физики, а в плане эмоций, они заставляли себя.
Второй период был неплохой, третий, в принципе, тоже неплохой, но допускали, к сожалению, ошибки. Видимо, психологическая усталость какая-то, может быть, была. В целом, результата достигли, это тоже очень важно. Остальное будем поправлять.
– Педан сегодня вернулся в состав. Как он вам?
– У меня есть вопросы. Это мы сами поработаем.
– Третий период – это больше психологическая усталость или физическая?
– Не думаю, что физическая. К сожалению, есть такой момент, он существует. Надо поправлять его просто. Надо играть до конца. Какой бы счет ни был, надо уметь доводить игру, продолжать играть.
– Как это объяснить?
– Я разберусь сам, я объясню.