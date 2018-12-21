Алексей Тертышный: Смогли вернуться в игру, но гола нам не хватило

Хоккей 21 декабря 2018 22:30 Источник: ХК «Трактор»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный – о поражении от «Ак Барса» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период мы начали плохо, соперник был быстрее нас. Понятно, что мы пропустили курьезные голы, но они были следствием этого.

Во втором периоде «Ак Барс» воспользовался ближней лавкой. У нас было много потерь в средней зоне, отсюда не могли долго развить атаку.

Ребята – молодцы. Поговорили с ними в перерыве, что есть еще 20 минут, и они играли до конца. Смогли вернуться в игру, но гола нам не хватило», – приводит слова Тертышного официальный сайт «Трактора».