Андрей Назаров: Все шло по плану, и, в принципе, ничто не предвещало беды

Хоккей 22 декабря 2018 01:17 Источник: ХК «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о поражении от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Пол-игры играли по заданию, на мой взгляд, игра получалась. Как сказал коллега роковыми для нас стали эти две минуты, после которых все сломалось. Рад, что на эти пол-игры ребята меня услышали, достучался до них.

Будем надеяться, что достучусь на следующей игре на все три периода, потому что игра в этот сегодняшний отрезок мне нравилась, все шло по плану, и, в принципе, ничто не предвещало беды.

Такое случается, нужно найти в себе силы. Сказал ребятам, что любой клуб проходит такие кризисы, кризисы случаются со всеми. Здесь нужны лидеры, которые могут выйти на первый план и исправить ситуацию. Ничего в этом страшного нет. Движение есть, желание есть, болельщики болеют, спасибо им – нужны лидеры, которые выйдут на передний план и исправят ситуацию.