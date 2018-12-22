«Вашингтон» обыграл «Баффало», у Кузнецова передача

Хоккей 22 декабря 2018 06:48 Автор: Липкин Антон

Российский форвард сделал 25-й результативный пас.

«Вашингтон» победил «Баффало» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победный гол за семь минут до конца игры забил форвард Том Уилсон с передачи Евгения Кузнецова.

Теперь на счету 26-летнего российского нападающего 32 (7+25) очка в 28 матчах сезона.

«Вашингтон» набрал 45 очков и продолжает лидировать в Столичном дивизионе. У «Баффало» также 45 очков, но третье место в Атлантическом дивизионе.

В своих следующих матчах 22 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Оттавой», а «Баффало» примет «Анахайм».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Баффало» – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стивенсон, Уилсон (Кузнецов) – Ларссон.