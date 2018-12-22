«Нью-Джерси» прервал серию поражений, обыграв «Оттаву»

Хоккей 22 декабря 2018 07:03 Автор: Липкин Антон

По дублю сделали Холл и Дюшен.

«Нью-Джерси» одержал победу над «Оттавой» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры был признан форвард «Девилз» Тэйлор Холл. На его счету дубль и две результативные передачи. В составе «сенаторов» обе шайбы забросил нападающий Мэтт Дюшен.

Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев остался в запасе.

«Нью-Джерси» прервал серию из трех поражений, набрал 31 очко, оставшись при этом на последнем месте в Восточной конференции. У «Оттавы» 34 очка и предпоследнее место в Атлантическом дивизионе.

В своих следующих матчах 22 декабря «Оттава» примет «Вашингтон», а на следующий день «Нью-Джерси» сыграет дома с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Оттава» – 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Голы: Заха, Палмиери, Холл-2, Хишир – Дюшен-2.